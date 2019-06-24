В Красноярском крае в аварии погибли две девушки

СЕГОДНЯ 04:57 2019-06-24T04:57:53+03:00

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Авария на встречной полосе произошла на автодороге Назарово-Красная Поляна в Назаровском районе.

По предварительной информации автомобиль Honda, за рулем которого ехала 22-летняя девушка, выехал на полосу встречного движения.

Двигавшийся ей навстречу Mercedes вывернул на обочину и не пострадал. А водитель следующего за ним автомобиля Mazda среагировать не успел и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Honda.

Оба водителя получили травмы и сейчас в больницы. В двух машинах погибли пассажирки. Одной было 22 года, другой – 26. Они скончались на месте.

Официальных комментариев пока нет, возможно, выяснятся обстоятельства, по которым водитель Honda выехала на встречную полосу. Неизвестна и скорость, на которой двигались машины.

На этой неделе это уже вторая серьезная авария, напомним, 22 июня в Иланском районе в ДТП погибли четыре человека, две женщины и двое детей 6 и 9 лет. И тоже авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу, он буквально смял попавшую под колеса иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU