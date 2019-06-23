СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-23T14:56:19+03:00

Красноярцы все чаще жалуются на качество платных медицинских услуг Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцы все чаще жалуются на качество платных медицинских услуг. Роспотребнадзор приводит такую статистику: в 2018 году в ведомство поступило 151 обращение от недовольных пациентов, а за три месяца этого года – уже 27.

Существует целый свод законов и правил, которые регулируют ответственность медицинских организаций перед своими клиентами. Контролирует их работу Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – Росздравнадзор. А качество оказываемых услуг – Роспотребнадзор.

Потребителям нужно знать, что при обращении в платную клинику они имеют право получить информацию о наличии лицензии у учреждения и свидетельства о квалификации работающего там персонала.

Пациент может потребовать устранить недостатки в лечении или потребовать компенсировать ему убытки, если лечение проведено некачественно или не полностью. Если медицинская организация отказывается сделать это в добровольном порядке, значит, нужно обратиться в суд.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора помогут составить исковое заявление. Причем для клиники несговорчивость обойдется дороже – если суд докажет вину персонала, учреждению придется выплатить клиенту 50%-й штраф и моральный ущерб. А также оплатить полностью все судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU