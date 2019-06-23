2019-06-23T12:36:36+03:00
Конкурсы и тесты

«Я – творческий полицейский»: участница фотоконкурса «Красавица в погонах» пишет стихи и прозу

А еще Ольга Эйдемиллер - член ассоциации свободных литераторов «Литературной гостиной»
Ирина КИРШЕВА
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Ольга Эйдемиллер работает в должности инспектора по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Большеулуйское» Фото: УГИБДД по Красноярскому краюОльга Эйдемиллер работает в должности инспектора по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Большеулуйское» Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
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До завершения голосования в фотоконкурсе «Красавица в погонах», который проводится на сайте «Комсомолки» в преддверии Дня ГИБДД (отмечается 3 июля), осталось восемь дней. В проекте принимают участие 20 сотрудниц дорожной полиции. Кто из них победит, зависит от болельщиков. Чем больше группа поддержки, тем выше шансы на победу. Поэтому не забудьте проголосовать за понравившуюся участницу.А мы продолжаем рассказывать о наших прекрасных конкурсантках.

Ольга Эйдемиллер работает в должности инспектора по ИАЗ (исполнение административного законодательства) ОГИБДД МО МВД России «Большеулуйское». Ей 36 лет. Состоит на службе в дорожной полиции уже 14 лет.

Ольга пишет стихи и прозу Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Ольга пишет стихи и прозу Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Выбор профессии не случаен, ведь Ольга из военно-милицейско-полицейской династии. В ГИБДД работал папа и ушел на пенсию в звании майора, дедушка служил в Советской армии. Муж Алексей 20 лет проработал старшим инспектором в ГИБДД Ачинска и сейчас на пенсии.

- Моя семья – это мой «надежный внештатный полицейский тыл», - говорит Ольга. – А еще я – творческий полицейский, во всех смыслах и отношениях. Пишу стихи и прозу, член ассоциации свободных литераторов «Литературной гостиной».

Марина Лебедева работает в дорожной полиции с 2012 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Марина Лебедева работает в дорожной полиции с 2012 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

И еще одна участница из села Казачинское. Марине Лебедевой 29 лет. Работает в полиции с 2008 года. В ГИБДД МО МВД России «Казачинский» с 2012 года.

- С раннего возраста нравилась работа сотрудников дорожно-патрульной службы, - рассказала Марина «Комсомольской правде» - Красноярск. – Вот и решила связать свою жизнь с Госавтоинспекцией. А еще я люблю танцевать. Одно из главных увлечений вне работы - русско-народные танцы.

Марина замужем, в семье подрастают двое сыновей.

Вне работы Марина все время отдает семье и танцам Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Вне работы Марина все время отдает семье и танцам Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Напоминаем, что результаты голосования будут опубликованы 1 июля на сайте kp.ru. Трех финалисток мы пригласим на торжественное награждение 2 июля, где вручим им дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Дополнительный подарок для обладательницы первого места профессиональная фотосессия от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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