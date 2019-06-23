СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-23T08:47:13+03:00

С краснояркой, обратившейся на «прямую линию» к президенту, встретились губернатор и глава города. Фото: пресс-служба правительства края

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С краснояркой Ксенией Бессоновой, которая 20 июня на «прямой линии» обратилась к президенту Владимиру Путину, встретились губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр города Сергей Еремин.

Напомним, что молодая мама рассказала главе государства, что в микрорайоне Солнечном большие проблемы с благоустройством новых кварталов. Новые высотки растут одна за другой, а обустройством социальной инфраструктуры никто не занимается.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, участники встречи обсудили перспективы строительства в 3-м микрорайоне Cолнечного школы, детского сада и организации парка. В ближайшие недели пройдут общественные слушания по утверждению проекта планировки микрорайона, после чего будут подготовлены проекты строительства объектов и определены источники финансирования.

- Парк будет создаваться за третьим микрорайоном на участке, который в настоящий момент принадлежит Емельяновскому району. Парк будет разбит уже в следующем году, - рассказала после встречи Ксения Бессонова.

ИСТОЧНИК KP.RU