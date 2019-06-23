Специалисты красноярского зоопарка обнаружили в анализах спасенной медведицы скотч, камушки и золотинки от шоколадки

СЕГОДНЯ 07:10 2019-06-23T07:10:55+03:00

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Специалисты красноярского зоопарка «Роев ручей» уже обследовали привезенную два дня назад с севера белую медведицу.

- Получили данные анализов. Кал содержит гельминты, скотч, камушки, золотинки от шоколадки. Обычный набор для помойки. Медведица отсыпается, отъедается. Состояние стабилизировали. Больше всего беспокоят последствия от стресса и голодухи. Но тщательно обследовать пока не можем, опасаемся навредить. Пусть окрепнет. Мониторинг ведем круглосуточно, - сообщил директор зоопарка Андрей Горбань.

В ее возрасте медведица должна весить 180 – 200 килограммов, но оказалось всего 106. Это сильное истощение. Так что девочке еще кушать и кушать. Кстати, в рационе у нее на день пять килограммов мяса, пара килограммов рыбы, около килограмма различных овощей. Мясо в идеале оленина, иногда свинина. Рыба – живая форель.

Напомним, что медведицу (имени у нее пока нет) доставили в Красноярске из Норильска 21 июня на самолете и сразу же поместили в карантин. Неделю назад она пришла в северный город и несколько дней ходила по помойкам, разыскивая пропитание. Причем совершенно не боялась людей.

ИСТОЧНИК KP.RU