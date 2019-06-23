СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-23T06:35:57+03:00

В Красноярском крае из-за уснувшего за рулем пьяного водителя погибли две женщины и двое детей. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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В Красноярском крае из-за уснувшего за рулем водителя погибли 4 человека. Трагедия произошла накануне, 22 июня около 13 часов дня, на 1080 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Иланском районе. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, водитель автомобиля «ГАЗ» находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уснув за рулем, он потерял контроль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с автомобилем «Ниссан», затем с «Тойотой Короллой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/716125" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае из-за уснувшего за рулем пьяного водителя погибли 4 человека.

В результате ДТП погибли 4 человека: 47-летняя женщина-водитель «Тойоты», 53-летняя пассажирка и двое мальчиков в возрасте 6 и 9 лет. Судя по фото, у тех, кто ехал в иномарке, просто не было шансов выжить при столкновении – грузовик наехал на нее сверху и полностью смял салон.

В настоящее время 62-летний водитель грузового автомобиля задержан, полиция ходатайствует об его аресте. На него завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU