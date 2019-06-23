2019-06-23T06:09:31+03:00
Происшествия

Побитый кочергой житель Минусинска поджег своих обидчиков в доме

Два 80-летних родственника погибли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Побитый кочергой житель Минусинска поджег своих обидчиков в домеПобитый кочергой житель Минусинска поджег своих обидчиков в домеФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Минусинска получил 20 лет колонии строгого режима за убийство двух и попытку убийства четырех человек, а также за уничтожение чужого имущества с причинением крупного ущерба. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, 31 января прошлого года в частном доме, который принадлежит двум 80-летним супругам, в Минусинске проходило семейное застолье. Опьяневший бывший сожитель внучки владельцев дома лег на диван спать. Это не понравилось нынешнему мужу внучки. Он накинулся на своего соперника и начал его душить.

Родственники, чтобы успокоить осужденного, несколько раз удалили его кочергой. Мужчина обиделся, вышел из дома и подпер двери деревянной доской. Затем поджог в сенях занавески. Убедившись, что они как следует загорелись, а вместе с ними и другие предметы, обсужденный отправился домой.

Родственники, когда поняли, что дом горит, сумели выбраться из него. Кроме владельцев дома. Пожилых людей вынесли уже пожарные, которые приехали тушить огонь. Бабушку с дедушкой доставили в больницу, но там они скончались от полученных ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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