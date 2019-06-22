2019-06-22T16:56:17+03:00
Происшествия

Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова задержали пьяным за рулем служебной машины

В крови водителя нашли 0,27 промилле алкоголя
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Андрей Хохряков Фото: с официального сайта администрации ЛесосибирскаАндрей Хохряков Фото: с официального сайта администрации Лесосибирска
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Официально пока эту ситуацию не комментируют, но... В Лесосибирске госавтоинспекторы задержали накануне вечером Toyota Camry, за рулем которой находился нетрезвый водитель, - мэр городка Андрей Хохряков. Машина, к слову, была служебной. Остановили главу Лесосибирска в районе Бурмакиной горы. Снимки с места происшествия разместил местный паблик «ЧП Лесосибирск». Очевидцы говорят, что звъа рулем находился именно мэр города. В его крови обнаружили 0,27 промилле алкоголя. В ГИБДД пока официально информацию об инциденте не подтвердили.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

СПРАВКА «КП»

Андрей Хохряков родился в 1960 году в поселке Первомайск Красноярского края. В 1983 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «инженер-механик». В 2001-м - Красноярский государственный аграрный университет. С 2000 по 2008 годы был депутатом Мотыгинского районного Совета депутатов. Женат, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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