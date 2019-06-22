В Красноярске в страшном ДТП насмерть разбились двое студентов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-22T11:30:59+03:00

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Ранним утром 22 июня на улице Киренского случилось страшное ДТП: водитель Мазды не справился с управлением и на полной скорости влетел в фонарный столб, сообщает ГИБДД. Не исключено, что машину занесло на мокром асфальте, однако один из пассажиров рассказал очевидцам, что Мазду «подрезала» другая иномарка. Авария настолько тяжелая, что на месте понадобилась помощь спасателей. Погибших и пострадавших выпиливали из иномарки автогеном.

Известно, что в автомобиле находилось четверо студентов. Сам водитель и еще один пассажир умерли на месте происшествия, остальные двое студентов госпитализированы подоспевшими медиками. За их жизнь сейчас борются врачи. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у другого констатируют состояние средней тяжести. Как рассказали в ГИБДД, водителю было всего 18 лет, родом он из Богучанского района, учился в СФУ. Что касается автомобиля, то его парень купил в прошлом месяце, права получил в январе. На учете машина еще не состоит. Еще одному погибшему было 19 лет, он был студентом. Выжившие также учатся в колледжах - радиотехническом и пищевой промышленности.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняют госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU