Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» работает в ГИБДД, потому что хочет быть полезной обществу

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-22T11:05:58+03:00

Юлия Буликова работает в дорожной полиции 17 лет Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

На службе в дорожной полиции Юлия Буликова состоит уже 17 лет

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На сайте kp.ru продолжается голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах». В нем участвуют 20 очаровательных сотрудниц ГИБДД. И все состоят в штате краевой дорожной полиции. Каждая прекрасна по-своему. Поэтому перед читателями «Комсомолки» поставлена сложнейшая задача – выбрать трех финалисток. Мы вам немножко поможем. Расскажем о каждой конкурсантке подробнее.

Знакомьтесь! Юлия Буликова, 40 лет. Работает в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. На службе в дорожной полиции состоит уже 17 лет. Почему Юлия выбрала такую профессию?

В конкурсе Юлию очень поддерживает ее семья Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Я хочу быть полезной обществу, - пояснила она «Комсомольской правде» - Красноярск и добавила: – но самое дорогое, что у меня есть – это моя семья самая лучшая и прекрасная в жизни. Она моя поддержка и мой источник жизненной энергии. Я ей очень дорожу и наслаждаюсь каждым моментом проведенным вместе.

И еще одно приятное знакомство! Анастасия Белова, 34 года. Состоит на службе в дорожной полиции с 2016 года. Сейчас работает в отделе по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Ачинский».

Анастасия Белова работает в ГИБДД с 2016 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Мне с детства нравились женщины в погонах и страсть к приключениям, - рассказала Анастасия. - От мамы, работающей в бухгалтерии отдела полиции, частенько слушала рассказы о том, как служат женщины в милиции-полиции, какие льготы и перспективы есть в системе МВД.

Анастасия одна воспитывает 8-летнюю дочь Валерию. Все свободное от работы и учебы время они проводят вместе. И мама, и дочка любят плавать и путешествовать.

Каждая участница конкурса достойна победы. Но в финал попадут только трое – лидеры голосования. Результаты мы объявим 1 июля. Торжественное награждение состоит 2 июля. Победительницам вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Анастасия любит путешествовать вместе с дочкой Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Обладательница первого места также получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц фотоконкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU