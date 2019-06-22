2019-06-22T08:47:22+03:00
Спорт

«Никогда с таким не сталкивался»: Аленичев назвал сезон в «Енисее» самым жутким в своей карьере

... и обвинил руководство клуба в вылете команды из премьер-лиги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Никогда с таким не сталкивался»: Аленичев назвал сезон в «Енисее» самым жутким в своей карьере«Никогда с таким не сталкивался»: Аленичев назвал сезон в «Енисее» самым жутким в своей карьереФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-главный тренер футбольного «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью Спорт-Экспрессу, в котором назвал работу в в Красноярске и минувший сезон самым жутким в своей карьере. По словам Аленичева, руководство клуба прекратило контакт с тренером еще в разгар сезона, а на его предложения и решения по организации работы с командой не реагировало. При таком руководстве, считает тренер, команда и дальше не сможет бороться за премьер-лигу.

- Этот сезон был самым жутким в моей карьере, - поделился печатлениями о работе с «Енисем» Аленичев, - никогда с таким не сталкивался. Пришлось неимоверно тяжело – и в чисто спортивном плане, во взаимоотношениях с руководством клуба, и с точки зрения логистики: лететь до Красноярска 4,5 часа. Мы достаточно давно перестали общаться с генеральным директором клуба господином Рубцовым. Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды, каким-то инфраструктурным изменениям не была услышана. Конечно, результат в чемпионате получился отрицательным. Но, скажите, как можно его добиться в таких условиях?

О перспективах «Енисея» тренер высказался достаточно конкретно. По его мнению, при таком руководстве клубом место команды - в середине таблицы ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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