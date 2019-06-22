Угадал комбинацию чисел: красноярец выиграл больше 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-22T08:12:57+03:00

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Удача улыбнулась одному из жителей Красноярска, можно сказать, по-голливудски. Мужчина выиграл в лотерею больше девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Точнее - 9 178 361 рубль. Вот это везение! Особенно, если учесть, что на билет счастливчик потратил всего-то 25 рублей, купив его в мобильном приложении.

Как рассказали организаторы лотереи, все было стандартно: участник должен был отгадать комбинацию цифр. И жителю Красноярска это с успехом удалось. Пока за выигрышем счастливый обладатель солидной суммы еще не обратился, хотя об удаче своей наверняка знает, ведь сервис сразу же присылает оповещение на мобильный. На что мужчина потратит деньги - также неизвестно.

«Комсомольская правда» - Красноярск сообщит подробности этой истории позднее, связавшись с победителем. К слову, жители Красноярска и края частенько становятся обладателями крупных сумм через лотерею. Напомним, что в прошлом году житель Норильска, простой водитель автобуса, выиграл крупную сумму, часть которой отдал сыну - на бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU