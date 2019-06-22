2019-06-22T06:04:21+03:00
Общество

Вандалы устроили погром в сквере у бывшего кинотеатра «Родина»

Разрушена детская площадка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Вандалы напали на сквер у Дома дружбы народов (бывший кинотеатр «Родина»). Разрушена детская площадка. Как рассказали в администрации Красноярска, ее собираются восстановить к 30 июня.

Сквер в порядок приводят второй год. Первым делом (еще в прошлом году) здесь привели в порядок тротуары, организовали освещение, выставили уличную мебель и урны, высадили деревья и кустарники. Затем здесь появилась детская площадка. Но... ее посетили вандалы. Качели сломаны, подсветка в сквере испорчена, скамейки опрокинуты. Теперь подрядчику вновь придется делать ремонт. В рамках гарантийных обязательств.

- До 30 июня отремонтируют малые архитектурные формы и восстановят газон, - говорят в администрации Кировского района.

Полностью сквер приведут в порядок уже после реконструкции здания бывшего кинотеатра. Она началась в этом году. Панно, украшающее здание, признано объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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