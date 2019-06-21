В Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали теплоход

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-21T12:35:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали сухогрузный теплоход. А все потому, что его владелец задолжал двум своим детям – сыну и дочери – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Начиналось все, как обычно: мужчина не перечислил алименты месяц, второй, с течением времени они копились, а терпение у бывшей супруги, матери двух детей, подошло к концу. Приставы сначала предупредили должника о последствиях, если он добровольно не рассчитается с отцовским долгом. Затем применили к нему меры принудительного взыскания: арестовали банковский счет и запретили выезжать за границу.

Мужчина понимал, что у него могут арестовать и имущество, поэтому решил перестраховаться – продал свой теплоход собственной падчерице. Однако в таких условиях сделка считается незаконной и будет расторгнута. А корабль все-таки арестован и теперь, если владелец не погасит долг, корабль продадут с молотка и вырученные деньги в сумме 4,7 миллионов рублей передадут на воспитание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU