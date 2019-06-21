2019-06-21T12:35:31+03:00
Общество

В Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали теплоход

Его владелец не выплатил дочери и сыну 4,7 миллиона рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали теплоходВ Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали теплоходФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске приставы за долги по алиментам арестовали сухогрузный теплоход. А все потому, что его владелец задолжал двум своим детям – сыну и дочери – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Начиналось все, как обычно: мужчина не перечислил алименты месяц, второй, с течением времени они копились, а терпение у бывшей супруги, матери двух детей, подошло к концу. Приставы сначала предупредили должника о последствиях, если он добровольно не рассчитается с отцовским долгом. Затем применили к нему меры принудительного взыскания: арестовали банковский счет и запретили выезжать за границу.

Мужчина понимал, что у него могут арестовать и имущество, поэтому решил перестраховаться – продал свой теплоход собственной падчерице. Однако в таких условиях сделка считается незаконной и будет расторгнута. А корабль все-таки арестован и теперь, если владелец не погасит долг, корабль продадут с молотка и вырученные деньги в сумме 4,7 миллионов рублей передадут на воспитание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае установят 100 видеокамер – следить за лесными пожарами
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» после десяти лет работы в Следственном комитете перешла работать в ГИБДД
В Красноярском крае бригада лесорубов уничтожила леса на 7 миллионов рублей
В Красноярске водителям и кондукторам маршруток шьют новую форму
Красноярцам представили список самых высокооплачиваемых вакансий июня
В Красноярске пропал 82-летний мужчина
Власти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят
Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане
Красноярск продолжают обрабатывать от клещей
В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека
Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест
В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией
В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей
В Красноярском крае большой спрос на работников 60+