СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-21T11:19:22+03:00

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В Красноярском крае установят 100 видеокамер – следить за лесными пожарами. Проект оборудования системы видеонаблюдения будет реализован до 2021 года, его стоимость превысит 231 миллионов рублей, сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Новая система будет действовать в семи муниципалитетах – Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Минусинском, Ермаковском, Шушенском районах, а также в Железногорске. Уже установлено 17 видеокамер на вышках сотовой связи в южных районах связи. Они заработают с 1 июля. До конца июля смонтируют еще 13 устройств. И еще 70 – в течение ближайших двух лет.

Информация с них в режиме онлайн будет передаваться в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, там уже оборудовали рабочие места для операторов. Как только камера зафиксирует возгорание, на место сразу же направится мобильная группа Лесопожарного центра.

- Впервые с 2013 года мы получили финансирование на существенное обновление парка лесопожарной техники и оборудования, на эти цели из федерального бюджета в этом году выделено 77 миллионов рублей. Сейчас закупаем более 20 единиц спецтехники – это малые лесопожарные комплексы, тракторы, пожарные автоцистерны, бульдозер. Они поступят в регион уже в июле, – рассказал министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов.

ИСТОЧНИК KP.RU