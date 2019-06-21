Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» после десяти лет работы в Следственном комитете перешла работать в ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-21T10:17:56+03:00

Мария определилась с будущей профессией еще в 2005 году Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

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Кто станет самой красивой сотрудницей ГИБДД? Это предстоит решить читателям «Комсомолки». Голосование за участниц фотоконкурса «Красавица в погонах», приуроченного ко Дню ГИБДД (отмечается 3 июля) продлится до 30 июня включительно. Ну а пока продолжаем знакомить с нашими прекрасными участницами.

Марии Сердюк 36 лет. Работает в ОГИБДД ОМВД России по Северо-Енисейскому району.

Профессию Мария выбрала еще в 2005 году. Тогда она пришла работать в отдел милиции в должности инспектора отдела кадров. После были долгие десять лет службы в Следственном комитете. Сначала в должности государственного гражданского служащего, старшим специалистом первого разряда. После окончания института и получения второго образования (высшее юридическое) стала аттестованным сотрудником в должности помощника следователя. Но потом судьба вновь вернула Марию в родной отдел, только уже полиции. С 2017 года она начала работать в штабе, а в прошлом году перешла в ОГИБДД и сейчас трудится в должности инспектора ИАЗ (инспектор по исполнению административного законодательства).

Сейчас Мария работает в должности инспектора ИАЗ Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Семья - это мое ВСЕ! – сказала Мария «Комсомольской правде» - Красноярск. - Я воспитываю двух сыновей. Старший Алексей уже на пороге к взрослой жизни, перешел в одиннадцатый класс и уже определился с выбором будущей профессии. В нашей семье я и муж военнообязанные. Он тоже решил служить, только немного в другом направлении, хочет быть военным хирургом. Младший сын Сергей еще только начал «грызть» гранит науки, открывая новые горизонты и познавая мир, чему рада безмерно.

Мария ведет спортивный образ жизни, уделяя внимание здоровью детей. Семейные походы в бассейн, тренажерный зал, велопрогулки, коньки - неотъемлемая составляющая семьи Сердюк. Муж и сыновья - самые главные болельщики Марии в конкурсе в конкурсе «Красавица в погонах».

Напоминаем, что результаты голосования станут известны 1 июля.

2 июля мы пригласим трех финалисток на торжественное награждение, во время которого им вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Обладательница первого места также получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU