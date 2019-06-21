2019-06-21T09:08:41+03:00
Общество

В Красноярске водителям и кондукторам маршруток шьют новую форму

Это будет летний вариант из хлопка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водителям и кондукторам маршруток шьют новую форму. Фото: пресс-служба департамента транспортаВ Красноярске водителям и кондукторам маршруток шьют новую форму. Фото: пресс-служба департамента транспорта
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В Красноярске водителям и кондукторам муниципальных маршруток сошьют новую форму. Летний вариант формы водителя – темно-синие рубашки-поло, у кондуктора – рубашки-поло и фартук цвета бордо. Пошив новой униформы в процессе, всего заказано около 1500 комплектов для экипажей автобусов, троллейбусов и трамваев.

В департаменте транспорта рассказали, что зимой у городского транспорта Красноярска появился фирменный стиль – новое название и единый логотип, а все водители и кондукторы муниципальных предприятий начали работать в форме, для каждого изготовили фирменные жилетки.

- У транспортной системы теперь есть свой фирменный стиль, который накладывает на наших работников еще большую ответственность. Стандартные костюмы – это дисциплина, порядок. Летняя форма выполнена в соответствии с ГОСТом, рубашки – 100% хлопок. Фартук наполовину из полиэстера для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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