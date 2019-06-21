Красноярцам представили список самых высокооплачиваемых вакансий июня

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-21T08:55:21+03:00

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Красноярцам представили список самых высокооплачиваемых вакансий месяца. На должностях служащих это: главный инженер в норильской компании «Норд-Даймонд» (заработная плата – 150 тысяч рублей), директор предприятия в «КрасноярскИнвест» (100 тысяч) и программист в для «Приангарского ЛПК» в Кежемском районе (91,9 тысяча рублей).

А вот топ рабочих вакансий: машинист автогрейдера в «Полюс Красноярск», работать нужно на площадке в Северо-Енисейском районе (128,4 тысячи), моторист цементировочного агрегата в богучанскую компанию «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» (91,9 тысячи) и монтажник гидроагрегатов в «ГЭС-инжиринг», Дивногорск (80 тысяч рублей).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого агентства труда и занятости населения, на сегодняшний день в банке вакансий содержатся сведения о 44,6 тысячах вакансий с постоянным характером работы. По отраслям: 9,5 % - в строительстве, 9,3 % – в госуправлении и обеспечении военной безопасности, 8,8 % – для предприятий обрабатывающего производства.

Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU