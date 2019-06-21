2019-06-21T08:19:23+03:00
Общество

Власти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят

О нем просили самого президента
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят. Фото пресс-службы администрации городаВласти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят. Фото пресс-службы администрации города
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Власти уверили красноярцев, что парк в Солнечном для них построят. Пресс-секретарь главы города Алена Лунева озвучила официальную позицию Сергея Еремина. Она сообщила, что сразу после окончания прямой линии глава города вместе с губернатором края Александром Уссом выехали в Солнечный и на месте осмотрели территорию, о которой шла речь. Детальный проект планировки 3-го микрорайона уже разработан и в скором времени будет вынесен на публичные слушания.

Напомним, что накануне, 20 июня, состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Жительнице Красноярска Ксении Бессоновой удалось дозвониться, она пожаловалась, что в районе новостроек, где она живет, нет ни клочка зелени. А еще не хватает школы и детского парка. Президент дал поручение главе края разобраться в ситуации и доложить о решениях, которые будут приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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