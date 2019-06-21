СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-21T07:02:11+03:00

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Красноярск продолжают обрабатывать от клещей. Несмотря на жару, они по-прежнему активны и нападают на людей и домашних питомцев, доставляя неприятности. Роспотребнадзор вынес предписание мэрии с указание территорий, где горожане наиболее часто встречаются с иксодовыми. Согласно этому предписанию специалисты вновь обходят опасные участки.

Так, на днях были дополнительно обработаны улица Петрушина, территория Гремячей гривы, микрорайоны Солнечный и Северный, участки жилого комплекса «Преображенский» и микрорайон «Покровский». Добавим, что с начала сезона уже обработано около 445 гектаров, это намного больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе администрации города добавили, что вещество, которым обрабатывают территории, абсолютно безопасно для людей и животных. Препарат имеет все документы на использование. Но все равно не забывайте соблюдать меры безопасности: если видите, что рядом с вами идет процесс обработки, не подходите близко к струе и не подпускайте питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU