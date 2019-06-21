2019-06-21T07:02:11+03:00
Общество

Красноярск продолжают обрабатывать от клещей

Иксодовые активны, несмотря на жару
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярск продолжают обрабатывать от клещейКрасноярск продолжают обрабатывать от клещейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярск продолжают обрабатывать от клещей. Несмотря на жару, они по-прежнему активны и нападают на людей и домашних питомцев, доставляя неприятности. Роспотребнадзор вынес предписание мэрии с указание территорий, где горожане наиболее часто встречаются с иксодовыми. Согласно этому предписанию специалисты вновь обходят опасные участки.

Так, на днях были дополнительно обработаны улица Петрушина, территория Гремячей гривы, микрорайоны Солнечный и Северный, участки жилого комплекса «Преображенский» и микрорайон «Покровский». Добавим, что с начала сезона уже обработано около 445 гектаров, это намного больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе администрации города добавили, что вещество, которым обрабатывают территории, абсолютно безопасно для людей и животных. Препарат имеет все документы на использование. Но все равно не забывайте соблюдать меры безопасности: если видите, что рядом с вами идет процесс обработки, не подходите близко к струе и не подпускайте питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане
В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека
Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест
В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией
В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей
В Красноярском крае большой спрос на работников 60+
В Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работы
Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк
«Результаты нужно аннулировать»: депутат усомнился в чистоте конкурса по постройке крематория в Красноярске
Прокуратура нашла нарушения в проекте межевания исторической части Красноярска
День рождения Виктора Цоя в Центральном парке
Полицейский велопатруль будет курсировать в эко-парке «Гремячая грива»
106 дворов отремонтируют этим летом в Красноярске
В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центре
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Это была мечта детства - работать в правоохранительных органах»
Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссе
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске
Под Красноярском обвал песка в карьере убил 15-летнего подростка
Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформу
Как тебе такое, Илон Маск? В Красноярске дворники создали уличный пылесос из мусорных баков
Издевавшийся над заключенными за отказ делать зарядку экс-замначальника краевого ГУФСИН отделался условным сроком
Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку
Новое здание суда построят в центре Красноярска
Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске
На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»