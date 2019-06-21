СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-21T06:45:58+03:00

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В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, трагедия произошла на 977-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным водитель автомобиля «Тойота» двигался со стороны Канска в направлении краевого центра. По неустановленным пока причинам он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Хино». От удара фура перевернулась и перекрыла часть дороги, а легковушка разбитым капотом оказалась в нескольких метрах от шоссе.

В результате автоаварии водитель и 2 пассажира «Тойоты» погибли на месте. В настоящее время дорожные инспекторы устанавливают их личности и обстоятельства произошедшего.

Водителей предупреждают, что движение транспорта по автотрассе Р-255 в направлении Красноярска осуществляется по одной полосе. На месте находятся два экипажа дорожно-патрульной службы, они организуют реверсивное движение

ИСТОЧНИК KP.RU