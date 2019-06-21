2019-06-21T05:48:36+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией

Тем самым он якобы спасал людей от наркозависимости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманиейВ Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманиейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Случай из разряда «нарочно не придумаешь». В Хакасии мужчина украл пищевой мак – черную сыпучую ароматную специю, которую искусные домохозяйки обычно используют для выпечки сдобы. Однако мужчина был уверен, что этот мак можно использовать и другим способом, вредным для здоровья. Поэтому начал борьбу с ним.

В начале мая в полицию обратилась жительница Черногорска, она продавала продукты на местном рынке. Рассказала, что у нее пропала коробка с пищевым маком, цена – 10 тысяч рублей. Спохватилась она не сразу, потому что мужчина, украв коробку со специей, поставил на ее место другую, пустую.

Вскоре 37-летнего злоумышленника вычислили. Он рассказал, что таким образом ведет борьбу с наркоманией. А украденный мак сжигает. Однако при обыске у него дома полицейские нашли несколько упаковок с маком. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане
Красноярск продолжают обрабатывать от клещей
В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека
Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест
В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей
В Красноярском крае большой спрос на работников 60+
В Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работы
Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк
«Результаты нужно аннулировать»: депутат усомнился в чистоте конкурса по постройке крематория в Красноярске
Прокуратура нашла нарушения в проекте межевания исторической части Красноярска
День рождения Виктора Цоя в Центральном парке
Полицейский велопатруль будет курсировать в эко-парке «Гремячая грива»
106 дворов отремонтируют этим летом в Красноярске
В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центре
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Это была мечта детства - работать в правоохранительных органах»
Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссе
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске
Под Красноярском обвал песка в карьере убил 15-летнего подростка
Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформу
Как тебе такое, Илон Маск? В Красноярске дворники создали уличный пылесос из мусорных баков
Издевавшийся над заключенными за отказ делать зарядку экс-замначальника краевого ГУФСИН отделался условным сроком
Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку
Новое здание суда построят в центре Красноярска
Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске
На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»