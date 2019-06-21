В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией

СЕГОДНЯ 05:46 2019-06-21T05:48:36+03:00

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Случай из разряда «нарочно не придумаешь». В Хакасии мужчина украл пищевой мак – черную сыпучую ароматную специю, которую искусные домохозяйки обычно используют для выпечки сдобы. Однако мужчина был уверен, что этот мак можно использовать и другим способом, вредным для здоровья. Поэтому начал борьбу с ним.

В начале мая в полицию обратилась жительница Черногорска, она продавала продукты на местном рынке. Рассказала, что у нее пропала коробка с пищевым маком, цена – 10 тысяч рублей. Спохватилась она не сразу, потому что мужчина, украв коробку со специей, поставил на ее место другую, пустую.

Вскоре 37-летнего злоумышленника вычислили. Он рассказал, что таким образом ведет борьбу с наркоманией. А украденный мак сжигает. Однако при обыске у него дома полицейские нашли несколько упаковок с маком. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU