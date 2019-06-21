В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-21T05:27:39+03:00

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В Красноярском крае уже функционируют 10 официальных мест пляжного отдыха. На этой неделе как раз открылись еще два в Зеленогорске. В пресс-службе МЧС края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что все пляжи обследовали водолазы, они проверили и очистили дно от опасного мусора, арматуры, коряг, стекла и прочих отходов. На пляжах есть медицинские пункты и спасательные станции, в них дежурят медики и спасатели. На территории зон отдыха также имеются урны, кабинки для переодевания, скамейки, навесы, зонты от солнца, уголки безопасности. Есть и наглядная информация о том, как сделать свой отдых у воды безопасным.

Добавим, что в этом году в летний сезон к открытию планируется еще 17 пляжей. Информацию о местах отдыха, ответственных должностных лицах (владельцах пляжей, госинспекторах, которые отвечают за пляжи, их контактные телефоны), примерные сроки открытия и закрытия пляжей, а также несанкционированных местах массового отдыха населения на водных объектах можно посмотреть на сайте ГУ МЧС России по краю в разделе «Полезная информация».

ИСТОЧНИК KP.RU