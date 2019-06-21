2019-06-21T04:32:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работы

Прокурор опротестовал неоправданное смягчение наказания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работыВ Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе опасному преступнику суд заменил лишение свободы в колонии на принудительные работы. Причем речь идет не о неделях и месяцах, срок наказания – 8 лет 19 дней. Прокурору пришлось обратиться в краевой суд, чтобы отменить такое неоправданно мягкое решение суда первой инстанции.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 36-летний мужчина отбывал наказание в виде 17 лет лишения свободы за совершение двух разбойных нападений, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и ряд других преступлений. Ущерб пострадавшим он не возместил.

При этом он не раз нарушал правила внутреннего трудового распорядка в колонии, его многократно переводили в более строгие условия отбывания наказания, проводили с ним беседы – и никаких положительных результатов.

На момент рассмотрения ходатайства о замене срока лишения свободы принудительными работами мужчина имел не снятое взыскание. Однако, отсидев половину срока, подал апелляцию о смягчении наказания и почти получил желаемую свободу. Но вмешался прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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