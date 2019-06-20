2019-06-20T16:36:00+03:00
Общество

Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк

По школе, садику и парку будут проведены публичные слушания
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и паркГубернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным еще не окончилась, а губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с мэром Сергеем Ереминым выехали в Солнечный. Напомним, в четверг, 20 июня, красноярка Ксения Бессонова дозвонилась на прямую линию и рассказала о сверхуплотненной застройке в третьем микрорайоне. По словам женщины, жители несколько лет не могут добиться строительства школы, детсада и парка.

Чиновники отправились в проблемный микрорайон для того, чтобы на месте осмотреть «фронт работ». Их поездку также можно было увидеть в рамках прямой линии с президентом.

- Есть решение о проведении публичных слушаний о строительстве школы на 1 100 мест и детского сада на 180 мест, - отчитался Еремин. – Ну, а по поводу парка… если будет поддержка, место можем закрепить. Место красивое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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