2019-06-20T15:57:25+03:00
Общество

«Результаты нужно аннулировать»: депутат усомнился в чистоте конкурса по постройке крематория в Красноярске

Победителю помогли, считает Константин Сенченко
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко подверг критике конкурс на выбор проекта крематория. Резонансный пост Сенченко разместил на своей странице в соцсети.

- Все больше убеждаюсь: конкурс на лучший проект крематория был постановочным, - выразил мнение депутат. - Администрация города немного помогла победителю - компании «Красноярский крематорий». Все началось за несколько месяцев до объявления конкурса. ООО «Красноярский крематорий» купило у МП «Ритуальные услуги» здание гаража на Бадалыке. Здание муниципальное предприятие продавало, чтобы рассчитаться по долгам. А долги были перед ООО «Красноярский крематорий». Будь мэрия рачительным хозяином, этой сделки не было бы. Но мэрия закрыла на нее глаза. Гараж перешел к ООО «Красноярский крематорий». Он был необходим, чтобы заявить об аренде земельного участка. Обычно мэрия свободную от строений землю так просто не отдает. Но в этот раз проблем не возникло.

По словам Сенченко, участок отдали компании на 49 лет. Однако это не все. Реальна площадь гаража значительно меньше, чем та, которую займет крематорий. Напомним, построить его собираются на площади в 13,9 тысяч квадратных метров. Депутат сообщил, что участок оформили уже после того, как объявили конкурс. А наличие земли сделали обязательным условием для участников конкурса.

Депутат считает, что проект, представленный победителем конкурса, включает в себя и муниципальную землю.

- Площадь эскизного варианта 27,5 тысяч квадратных метра. На пририсованной муниципальной земле стоит котельная, административный корпус и другое имущество, - отметил депутат. - Более того, похоже, что тот самый крест, которым проект привлек к себе столько внимания, ООО «Краснорский крематорий» поставил именно на муниципальную землю. По-хорошему, результаты конкурса нужно аннулировать и провести все по-честному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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