Прокуратура нашла нарушения в проекте межевания исторической части Красноярска

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-20T15:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Надзорники нашли нарушения при межевании земли в исторической части Красноярска, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. И в связи с этим первому вице-мэру Владиславу Логинову вынесли предостережение – жители неверно проинформированы о предстоящей застройке. В чем же суть претензий прокуратуры?

В квартале (Марковского — Вейнбаума — Ленина — Перенсона) со стороны Вейнбаума запланировано строительство «Фрагмента казачьей слободы». Вопрос строительства уже выносился на публичные слушания – жители Красноярска должны были одобрить изменения в него. Слушания шли с 7 мая по 11 июня. Обсуждали границы земельных участков для реновации и реконструкции исторической застройки и границы строительства новых объектов. А среди новых – элитный дом с подземной и наземной парковкой на 200 машин.

Прокуроры выяснили, что в проекте нет важных вещей – например, сведений о высотности дома. А значит, и горожане не имеют полного понимания того, как будет выглядеть квартал в итоге. А ведь речь идет об исторической части города. Кроме того, площадь строительства «элитки» увеличена.

В итоге, проект не приняли и отправили на доработку. А Логинову вынесли предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU