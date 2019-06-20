2019-06-20T14:38:32+03:00
Общество

День рождения Виктора Цоя в Центральном парке

Акустический концерт состоится 21 июня в 17:00
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Старт мероприятия в 17.00Старт мероприятия в 17.00
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Центральный парк приглашает на акустический концерт в честь Дня рождения Виктора Цоя. Он состоится 21 июня на площадке у памятного камня Виктора Цоя.

С самыми любимыми и популярными песнями группы КИНО выступят красноярские группы и исполнители – Мистер Гро…, Alex K, Павел Горловой, Никита Полещук и другие.

Старт мероприятия в 17.00, вход в Центральный парк – всегда свободный! Организаторы фестиваля – Центральный парк и Центр Красноярского рока

ИСТОЧНИК KP.RU

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