2019-06-20T13:12:19+03:00
Общество

В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центре

С 22 июня режим их работы будет изменен
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центреВ Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центреФото: Мария ЛЕНЦ
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Выделенные полосы в центре Красноярска будут работать в новом режиме с 22 июня, напомнили в администрации города.

К примеру, «выделенка» на Партизана Железняка и проспекте Металлургов (от Партизана Железняка до Тельмана) будет функционировать только по будням. В выходные проезд открыт для всех – разметку можно игнорировать, с чистой совестью выезжая на полосу. Полностью ликвидируют выделенную полосу на Карла Маркса (от Перенсона до Вейнбаума) – также с 22 июня.

Добавим, что в Красноярске имеются «выделенки», работающие исключительно по будням – на Тотмина и Калинина Выделенные полосы движения в городе имеются на 21 дороге и проезд по ним наказывается штрафом полторы тысячи рублей. Остается добавить, что о предстоящих изменениях в движении красноярских водителей обязательно предупредят соответствующими дорожными знаками. Их установят уже на этих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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