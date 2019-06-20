Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Это была мечта детства - работать в правоохранительных органах»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-20T10:09:47+03:00

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На сегодняшний день в голосовании за звание самой красивой сотрудницы ГИБДД, по мнению читателей «Комсомолки», лидирует Кристина Радченко из села Дзержинское. К часу дня 20 июня за нее отдали за нее 177 голосов. Но в любую минуту все может измениться и в лидеры голосования попадет другая участница. Поэтому задача болельщиков всех наших конкурсанток – не сбавлять обороты, поддерживать и увеличивать результат.

Познакомимся поближе с сегодняшним лидером голосования. Кристине Радченко 24 года. Молодой сотрудник. Пока только год работает в ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский». Но перспективы и планы большие. Тем более, есть на кого равняться.

- Это была мечта детства - идти по стопам отца работать в правоохранительных органах, - рассказала Кристина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Считаю выбранную профессию важной и нужной в нашем обществе.

В свободное от работы время Кристина любит проводить время с семьей и готовить для них всегда что-то новенькое и вкусненькое. Ее супруг работает в районной больнице врачом-стоматологом. Дочь ходит в детский сад. И еще одно увлечение Кристины – легкая атлетика.

Свободное от работы время Кристина любит проводить время с семьей Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Напоминаем, голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах» проходит на сайте kp.ru с 17 по 30 июня 2019 года. Результаты станут известны 1 июля. А 2 июля во время торжественного награждения трем финалисткам проекта вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Обладательница первого места также получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU