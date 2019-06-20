2019-06-20T09:24:44+03:00
Общество

Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссе

Переговоры с собственниками начнут в ближайшее время
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссеМэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссеФото: Мария ЛЕНЦ
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На участке, площадью 14,3 тысячи квадратных метров, и части теплосети Красноярской ТЭЦ-3 протяженностью 377 метров в Солонцах-2 будет построен переезд через Северное шоссе. Об этом сообщили в четверг, 20 июня, в администрации Красноярска. Власти изымают у собственников объекты: департаменту градостроительства поручено подготовить и заключить соглашения, а управлению капстроительства – оценить имущество и договориться с собственниками о передаче.

По планам, переезд, протяженностью в 1 километр, будет продолжением виадука на Авиаторов. Его цель – связать Красноярск и Солонцы-2. Переезд будет 6-полосным с газоном. Для автомобилистов продумали комфортные съезды на Авиаторов и Северное шоссе - по четырем однополосным дорогам. Съезды будут в 400 метров. Также проектом предусмотрены электроопоры и тротуары, оборудованные тактильной плиткой для слабовидящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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