Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-20T08:20:47+03:00

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В рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет два комплекта эндоскопического оборудования (фиброгастроскопы).

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU