2019-06-20T07:20:45+03:00
Экономика

Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске. В данной должности он будет курировать работу корпоративного блока, в том числе, отвечать за реализацию планов по активному увеличению объема корпоративного бизнеса и выполнению плановых показателей банка в Сибирско-Дальневосточном регионе.

Артем Рохлин окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГАЭУ) и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Свою деятельность в банковском секторе начал в 2001 году в КБ «Сибирский крестьянский банк». Работал начальником отдела по работе с корпоративными клиентами Новосибирского филиала ЗАО Райффайзенбанк, начальником управления МСБ в Новосибирском филиале ОАО Альфа-Банк. Занимал должности заместителя управляющего Алтайского головного отделения Сбербанка России и заместителя управляющего филиалом - директора по клиентской работе банка ВТБ в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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