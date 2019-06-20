СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-20T06:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Красноярском обвал песка в карьере убил 15-летнего подростка. Все случилось неподалеку от Дивногорска еще 19 июня. Сейчас в происшествии разбирается Следственный комитет.

Известно, что трагедия случилась на 44-м километре трассы Р-257 «Енисей», на территории конного клуба «Талисман». По каким причинам произошел обвал – неизвестно. Песчаный карьер в этом месте расположен давно, и местные частенько набирают тут песок для личных нужд. Мальчик гулял по нему, когда огромная масса песка неожиданно поползла вниз. Все произошло в считанные секунды. Вызов спасателям поступил вечером. На месте они извлекли из-под обвала тело паренька. Кто он, откуда, как оказался на территории – не сообщается.

По результатам проверки будет решено, возбудят ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU