2019-06-20T06:13:04+03:00
Политика

Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформу

В регионе всего 33 мусорных полигона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформуАлександр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформуФото: Мария ЛЕНЦ
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Ход «мусорной» реформы в Красноярском крае вызывает множество споров и недовольства у жителей региона. Накануне глава региона Александр Усс провел заседание совета. На повестке дня стоял вопрос о «мусорной» реформе. Напомним, с начала этого года в крае внедрена новая система обращения с ТБО, сейчас, по информации правительства региона, услугой охвачено более 96 процентов населения.

Проблем с «мусорной» реформой немало. Во-первых, она проводится только в 15 их 19 технологических зон. На Севере, по очевидным причинам, трудности с реализацией – населенные пункты очень удалены друг от друга. Помимо этого в регионе масса незаконных свалок. Жители жалуются регулярно.

- Качество и своевременность разъяснительной работы с населением – одна из серьезнейших проблем в сфере «мусорной реформы», - заявил губернатор. - Разумное предложение прозвучало сегодня о том, что необходимо поручить всем региональным операторам назначить в каждом муниципальном районе и городском округе представителя, ответственного за оперативное реагирование на вопросы, жалобы и предложения граждан.

Добавим, что в крае действуют 33 полигона ТКО. Но этого недостаточно, чтобы покрыть нужды края. Поэтому в ближайшие 5 лет построят еще 19 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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