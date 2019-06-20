2019-06-20T03:33:10+03:00
Общество

Как тебе такое, Илон Маск? В Красноярске дворники создали уличный пылесос из мусорных баков

Теперь собираются его усовершенствовать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Где это видано, чтобы дворники пылесосили улицы с помощью... мусорных баков! В Красноярске, на улицах Матросова и 60 лет Октября. Накануне местные жители заметили сотрудников специализированного автотранспортного предприятия, вооруженных странными на вид устройствами - на тележке установлены два скрепленных между собой мусорных бака, один из которых через трубу мощно втягивает в себя весь мелкий мусор с улиц, второй предназначен для мусора покрупнее. Метелки, лопата, совки, щицы - в общем, все для удобства работы имеется. Как тебе такое, Илон Маск?

Пылесос значительно дешевле зарубежный собратьев Фото: администрации Красноярска

Пылесос значительно дешевле зарубежный собратьев Фото: администрации Красноярска

- Пылесос производства САТП пока уступает в мощности зарубежным аналогам, однако это не мешает ему справляться со своими основными обязанностями, - рассказали о ноу-хау в администрации Красноярска. - При этом местный агрегат в десятки раз дешевле импортных.

Это только начало, уверяют работники САТП. Чудо инженерной мысли решено доработать, - установить более мощный двигатель, тележку сделать из более легкого металла. И, без иронии, можно конкурировать с зарубежными аналогами.

«Можно в серию выпускать», - шутят красноярцы в соцсетях. Впрочем, шутки шутками, а работу дворников новый агрегат определенно облегчает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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