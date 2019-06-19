Издевавшийся над заключенными за отказ делать зарядку экс-замначальника краевого ГУФСИН отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-19T15:59:39+03:00

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- Зарядочку, я тебя спрашиваю, кто будет делать, а? По утрам. Чего нет? Не будешь делать? – в кадре крупный мужчина в камуфляже «допрашивает» заключенного.

И не услышав ответа, неожиданно бьет, а после заставляет раздеться догола и приседать. Так в колонии №43 Богучанского района Красноярского края «воспитывали» тех, кто не хочет делать утреннюю зарядку.

Зарядочку кто будет делать? .

По данным наших коллег из телекомпании ТВК, внушение заключенным делал лично бывший заместитель начальника управления безопасности ГУФСИН России Николай Шахов. На видео – события 2013-го года, когда он был в командировке в той самой колонии поселка Октябрьский. А там взялся проучить шестерых осужденных.

Ролик, снятый одним из свидетелей, выложили на Youtube только спустя пять лет. А вскоре на Шахова завели уголовное дело по признакам статьи «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Суд признал его виновным. Однако наказание оказалось довольно лояльным – четыре года условно.

- К тому же его лишили звания подполковник внутренней службы и обязали выплатить потерпевшему компенсацию - 40 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU