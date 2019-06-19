2019-06-19T15:22:07+03:00
Происшествия

Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку

Он не вернулся из отпуска
Ася ЖУКОВА
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Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку.Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Служившего в Сирии и на Кавказе контрактника из Красноярска осудили за самоволку. Об этом случае рассказали в пресс-службе гарнизонного военного суда.

Все было в июле 2018 года. Мужчина проходил службу в воинской части, расположенной в Чечне. В какой-то момент он получил в отпуск и отправился в Дивногорск. А там прожил девять месяцев. И только в марте 2019 года явился в комендатуру, чтобы сообщить о том, где находится.

В итоге угодил под суд за «Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца», пишет newslab. Во вторник, 18 июня, его признали виновным.

И вот приговор – полтора года условно плюс такой же испытательный срок. Хотя максимальное наказание по статье – пять лет.

- Назначая наказание, суд учел, что мужчина проходил службу в Северо-Кавказском регионе, а также в Сирийской Арабской Республике, где принимал участие в проведении контртеррористических операций, - объяснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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