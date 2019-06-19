2019-06-19T12:32:32+03:00
Общество

Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске

Уже с 20 июня
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске. Фото: архив "КП".Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Опасный поворот с Брянской на улицу Достоевского попал под запрет в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Запрет будет постоянным, он вступает в силу 20 июня. Такое решение приняли из соображений безопасности. Поскольку на этом участке постоянно возникают аварийные ситуации. Чтобы предупредить ДТП, поворот закрыли, установили соответствующие знаки. Водители, имейте в виду! Для маневра пользуйтесь параллельными улицами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево

В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения. При этом запретят все прямые повороты налево. Вместо них появятся так называемые «отнесенные левые повороты». Такое решение было принято в целях повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков (Подробности).

Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД

Камер на трассах Красноярского края станет больше. С 17 июня начнут работать еще несколько систем фиксации, рассказали в пресс-службе ГИБДД. На каждой трассе появится по 16-18 камер. Публикуем полный список мест, где они будут установлены (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку
Новое здание суда построят в центре Красноярска
На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»
«Как шальная пуля, несся на пешеходов»: Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины
Новые правила выдачи паспортов фасадам появились в Красноярске
В Красноярском крае 20 сотрудниц ГИБДД претендуют на звание самой красивой
Рухнувшего в реку с плотины Назаровской ГРЭС мужчину ищут вторые сутки
На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов
Топлес, но в шлеме! Обнаженная девушка прокатилась на байке по Красноярску
Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора
Горячую воду досрочно возвращают в часть домов Советского района
Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины
В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Похищали элитные квартиры, свидетелей убирали. Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год
Из Красноярска ушли жирафы, медведь и петух
В Красноярске готовы чаши МИРА. Кто их получит?
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!
«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!
В Красноярске стало больше невест!
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае