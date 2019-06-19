Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске
Опасный поворот с Брянской на улицу Достоевского попал под запрет в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Запрет будет постоянным, он вступает в силу 20 июня. Такое решение приняли из соображений безопасности. Поскольку на этом участке постоянно возникают аварийные ситуации. Чтобы предупредить ДТП, поворот закрыли, установили соответствующие знаки. Водители, имейте в виду! Для маневра пользуйтесь параллельными улицами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево
В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения. При этом запретят все прямые повороты налево. Вместо них появятся так называемые «отнесенные левые повороты». Такое решение было принято в целях повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков (Подробности).
Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД
Камер на трассах Красноярского края станет больше. С 17 июня начнут работать еще несколько систем фиксации, рассказали в пресс-службе ГИБДД. На каждой трассе появится по 16-18 камер. Публикуем полный список мест, где они будут установлены (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU