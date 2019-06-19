Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-19T12:32:32+03:00

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Опасный поворот с Брянской на улицу Достоевского попал под запрет в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Запрет будет постоянным, он вступает в силу 20 июня. Такое решение приняли из соображений безопасности. Поскольку на этом участке постоянно возникают аварийные ситуации. Чтобы предупредить ДТП, поворот закрыли, установили соответствующие знаки. Водители, имейте в виду! Для маневра пользуйтесь параллельными улицами.

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ИСТОЧНИК KP.RU