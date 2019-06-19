«Как шальная пуля, несся на пешеходов»: Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-19T11:45:21+03:00

Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины. Фото и видео: ЧП - Красноярск.

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В центре Красноярска темно-синий Subaru из-за лужи врезался в дом, «собрал» еще четыре машины и едва не сбил пешеходов. Авария произошла на улице Ленина у остановки «Агропром» еще 15 июня, но видео опубликовали в соцсетях только в среду, 19 июня.

- Все случилось как раз после дождя, - рассказывают в соцсетях очевидцы ДТП. – Subaru попал в лужу и поймал аквапланирование. Машину понесло, она чуть не снесла пешеходов (успели отскочить), въехала в дом на Ленина,143, а потом ее швырнуло на три припаркованные машины: Toyota, Skoda и Daewoo.

"Шальная пуля" пролетела мимо людей - повезло..

Пешеходы чудом уцелели. А Subaru сильно помяло. На кадрах ролика видно: водитель перестроился на скорости, а после потерял управление.

В соцсетях пишут:

- Ого, люди все вовремя отбежали.

- Гениальнейшие маневры на мокрой дороге. Сам и доехал до точки аквапланирования. Еще и резина, похоже, ни о чем. Хорошо, что без жертв и пострадавших.

- Красиво исполнил! Уникальное стечение обстоятельств, что обошлось без жертв! Ну, кроме машин, конечно же.

- Ну, потенциальный убийца же. Только счастливый случай помог. И что ему за это будет? Штраф, максимум.

- Повезло, что эта шальная пуля мимо людей пролетела...

ИСТОЧНИК KP.RU