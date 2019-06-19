2019-06-19T11:45:21+03:00
Происшествия

«Как шальная пуля, несся на пешеходов»: Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины

Люди едва успели отскочить [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины. Фото и видео: ЧП - Красноярск.Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины. Фото и видео: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

В центре Красноярска темно-синий Subaru из-за лужи врезался в дом, «собрал» еще четыре машины и едва не сбил пешеходов. Авария произошла на улице Ленина у остановки «Агропром» еще 15 июня, но видео опубликовали в соцсетях только в среду, 19 июня.

- Все случилось как раз после дождя, - рассказывают в соцсетях очевидцы ДТП. – Subaru попал в лужу и поймал аквапланирование. Машину понесло, она чуть не снесла пешеходов (успели отскочить), въехала в дом на Ленина,143, а потом ее швырнуло на три припаркованные машины: Toyota, Skoda и Daewoo.

"Шальная пуля" пролетела мимо людей - повезло..

Пешеходы чудом уцелели. А Subaru сильно помяло. На кадрах ролика видно: водитель перестроился на скорости, а после потерял управление.

В соцсетях пишут:

- Ого, люди все вовремя отбежали.

- Гениальнейшие маневры на мокрой дороге. Сам и доехал до точки аквапланирования. Еще и резина, похоже, ни о чем. Хорошо, что без жертв и пострадавших.

- Красиво исполнил! Уникальное стечение обстоятельств, что обошлось без жертв! Ну, кроме машин, конечно же.

- Ну, потенциальный убийца же. Только счастливый случай помог. И что ему за это будет? Штраф, максимум.

- Повезло, что эта шальная пуля мимо людей пролетела...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые правила выдачи паспортов фасадам появились в Красноярске
В Красноярском крае 20 сотрудниц ГИБДД претендуют на звание самой красивой
Рухнувшего в реку с плотины Назаровской ГРЭС мужчину ищут вторые сутки
На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов
Топлес, но в шлеме! Обнаженная девушка прокатилась на байке по Красноярску
Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора
Горячую воду досрочно возвращают в часть домов Советского района
Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины
В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Похищали элитные квартиры, свидетелей убирали. Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год
Из Красноярска ушли жирафы, медведь и петух
В Красноярске готовы чаши МИРА. Кто их получит?
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!
«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!
В Красноярске стало больше невест!
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае