Новые правила выдачи паспортов фасадам появились в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-19T09:43:14+03:00

Теперь эти документы будут делать только при капремонте

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В Красноярске введут новые правила оформления паспортов фасадов. Об этом сообщил в свое фейсбуке депутат Константин Сенченко.

Во вторник, 18 июня, вопрос обсуждали на заседании сессии горсовета. В итоге было принято решение: теперь паспорта фасадов будут изготавливаться только в рамках капремонта. А также при размещении на здании новых рекламных конструкций. Ну а для частных жилых домов паспорта делать не будут, требование отменили.

Напомним, оформлять паспорта для красноярских фасадов начали примерно год назад. У идеи нашлось много как сторонников, так и противников. Первые радовались, что фасады стали выглядеть более сдержанно и стильно. Другие возмущались: паспорт стоит десятки тысяч, и порой вкладываться в его оформление приходилось самим жильцам.

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В последнее время красноярцы все чаще говорят о паспортах фасадов и о том, что они должны появиться у всех городских зданий, в том числе многоквартирных домов. Но мало кто знает, что это за документ, как он выглядит и как его применять на деле. Незнание рождает волнение, горожане переживают, что в результате их заставят потратиться, расстеклить балконы и перекрасить стены за свой счет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU