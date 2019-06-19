В Красноярском крае 20 сотрудниц ГИБДД претендуют на звание самой красивой

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-19T09:39:09+03:00

Анастасии Левочко работает в ГИБДД с 2016 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

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На сайте kp.ru продолжается голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах». Напоминаем, этот проект приурочен к празднованию Дня ГИБДД (отмечается 3 июля). Каждый день «Комсомолка» подробнее знакомит своих читателей с очаровательными участницами.

Анастасии Левочко 31 год. Живет в Канске. Работает в полиции с 2015 года, непосредственно в ГИБДД с 2016 года.

Анастасия выросла в семье милиционеров Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Желание служить в полиции появилось у меня в осознанном возрасте, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анастасия. – К тому времени я уже успела попробовать себя в других профессиях. Чувство справедливости и готовность помогать людям привели меня на службу в ОВД, где я с каждым днем убеждаюсь, что сделала правильный выбор. Я выросла в семье милиционеров, мои родители с детства прививали мне чувства гордости и уважения к людям в погонах. Сейчас сама воспитываю сына и стараюсь своим примером показать ему, насколько важно всегда оставаться честным, ответственным человеком, соблюдать закон и помогать близким.

А еще Анастасия изучает психологию и ведет спортивный образ жизни. Все свободное время старается проводить с семьей, которая поддерживает ее интересы и увлечение активными видами спорта – лыжи, коньки, велопрогулки.

Инна Груздева работает в дорожной полиции с 2011 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

И еще одна участница – Инна Груздева из поселка Емельяново. Ей 42 года. В ОВД с 1995 года, в дорожной полиции с 2011 года. В настоящее время несет службу в ОРДПС ГИБДД МО МВД России «Емельяновский» в должности заместителя командира 1-ого взвода.

- Профессия полицейского очень важна, - говорит Инна. - Всегда нравилось помогать людям, попавшим в непредвиденные жизненные ситуации.

У Инны двое детей. Из спортивных увлечений предпочитает йогу: после трудовых будней помогает восстановить психологическое и физическое состояние. Ну а свободное время проводит за чтением книг.

Напоминаем, что голосовать за понравившуюся участницу (или даже участниц) можно по 30 июня включительно. Имена трех финалисток станут известны 1 июля. А 2 июля мы пригласим победительниц на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Инне всегда нравилось помогать людям Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Обладательница первого места также получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU