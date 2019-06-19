2019-06-19T09:39:09+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярском крае 20 сотрудниц ГИБДД претендуют на звание самой красивой

Непростой выбор предстоит сделать читателям «Комсомолки»
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Анастасии Левочко работает в ГИБДД с 2016 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краюАнастасии Левочко работает в ГИБДД с 2016 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

На сайте kp.ru продолжается голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах». Напоминаем, этот проект приурочен к празднованию Дня ГИБДД (отмечается 3 июля). Каждый день «Комсомолка» подробнее знакомит своих читателей с очаровательными участницами.

Анастасии Левочко 31 год. Живет в Канске. Работает в полиции с 2015 года, непосредственно в ГИБДД с 2016 года.

Анастасия выросла в семье милиционеров Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Анастасия выросла в семье милиционеров Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Желание служить в полиции появилось у меня в осознанном возрасте, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анастасия. – К тому времени я уже успела попробовать себя в других профессиях. Чувство справедливости и готовность помогать людям привели меня на службу в ОВД, где я с каждым днем убеждаюсь, что сделала правильный выбор. Я выросла в семье милиционеров, мои родители с детства прививали мне чувства гордости и уважения к людям в погонах. Сейчас сама воспитываю сына и стараюсь своим примером показать ему, насколько важно всегда оставаться честным, ответственным человеком, соблюдать закон и помогать близким.

А еще Анастасия изучает психологию и ведет спортивный образ жизни. Все свободное время старается проводить с семьей, которая поддерживает ее интересы и увлечение активными видами спорта – лыжи, коньки, велопрогулки.

Инна Груздева работает в дорожной полиции с 2011 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Инна Груздева работает в дорожной полиции с 2011 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

И еще одна участница – Инна Груздева из поселка Емельяново. Ей 42 года. В ОВД с 1995 года, в дорожной полиции с 2011 года. В настоящее время несет службу в ОРДПС ГИБДД МО МВД России «Емельяновский» в должности заместителя командира 1-ого взвода.

- Профессия полицейского очень важна, - говорит Инна. - Всегда нравилось помогать людям, попавшим в непредвиденные жизненные ситуации.

У Инны двое детей. Из спортивных увлечений предпочитает йогу: после трудовых будней помогает восстановить психологическое и физическое состояние. Ну а свободное время проводит за чтением книг.

Напоминаем, что голосовать за понравившуюся участницу (или даже участниц) можно по 30 июня включительно. Имена трех финалисток станут известны 1 июля. А 2 июля мы пригласим победительниц на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Инне всегда нравилось помогать людям Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Инне всегда нравилось помогать людям Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Обладательница первого места также получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Как шальная пуля, несся на пешеходов»: Subaru из-за лужи взрезался в дом и собрал три машины
Новые правила выдачи паспортов фасадам появились в Красноярске
Рухнувшего в реку с плотины Назаровской ГРЭС мужчину ищут вторые сутки
На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов
Топлес, но в шлеме! Обнаженная девушка прокатилась на байке по Красноярску
Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора
Горячую воду досрочно возвращают в часть домов Советского района
Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины
В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Похищали элитные квартиры, свидетелей убирали. Главарь красноярской банды черных риелторов сядет на 21 год
Из Красноярска ушли жирафы, медведь и петух
В Красноярске готовы чаши МИРА. Кто их получит?
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!
«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!
В Красноярске стало больше невест!
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае