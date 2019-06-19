Рухнувшего в реку с плотины Назаровской ГРЭС мужчину ищут вторые сутки

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-19T09:05:57+03:00

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В Красноярском крае с моста над плотиной Назаровской ГРЭС в реку Чулым упал мужчина. Пострадавшего ищут вторые сутки подряд, сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

- Все случилось во вторник, 18 июня, неподалеку от деревни Алтат, - рассказывают в МЧС. – Обследовали место больше шести часов, прочесали 80 километров береговой линии. В первый день мужчина найден не был. Поиски продолжились в среду, 19 июня.

Всего за минувшие сутки спасатели выполнили восемь выездов. Искали двух человек, заблудившихся в лесу: мужчину – в районе станции Крючково и женщину – у железнодорожного вокзала Уяра. В первом случае обследовали 25 километров, во втором 12 километров тайги. Но пока поиски результатов не дали.

Также спасатели-водолазы выдвигались на берег реки Чуна, чтобы отыскать утонувшего мужчину. (Трагедия случилась еще 14 июня у поселка Октябрьский). Прошли 48 километров береговой линии, но тело все еще не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU