2019-06-19T08:42:01+03:00
Общество

На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов

А пешеходные дорожки сделали шире
Ася ЖУКОВА
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На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов. Фото: официальная группа мэрии в соцсети.На вантовый мост Красноярска нанесли разметку для велосипедистов. Фото: официальная группа мэрии в соцсети.
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На вантовом (Виноградовском) мосту Красноярска появилась разметка для велосипедистов. Об этом сообщили в группе мэрии в соцсети. Велодорожки открыли в центре переправы, а по краям находятся пешеходные. Первые в ширину полтора метра, вторые на 20 сантиметров больше. Так что сейчас места должно хватить всем.

Напомним, история с разметкой на вантовом мосту началась еще в середине мая. Тогда «Комсомолка» пыталась выяснить, когда вернут стершиеся линии, разделявшие потоки велосипедистов и пешеходов. На что получила обескураживающий ответ: мост предназначен исключительно для пешеходов.

И, действительно, вскоре перед Днем города на переправе установили соответствующие знаки: проезд велосипедистов запрещен. Им предлагали спешиться и самим катить «байки» через мост. Говорили даже, его закрыли для велосипедистов навсегда. Тем более что участились случае наездов на пешеходов. Однако на заседании комиссии по организации дорожного движения приняли компромиссное решение: разметку обновить, полосы для пешеходов расширить.

- Хорошо бы еще было сделано, чтобы пешеходы двигались навстречу велосипедистам, - высказывают пожелания горожане. - Велик, летящий сзади, это страшно, а приближающийся спереди - всегда безопаснее для обоих участников движения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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