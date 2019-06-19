2019-06-19T07:37:41+03:00
Общество

Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора

Но люди приезжают туда семьями
Ася ЖУКОВА
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Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора.Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ни один из открывшихся пляжей не прошел экспертизу Роспотребнадзора. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства. Между тем на запрещенные пляжи люди приезжают семьями, в водоемах купаются как взрослые, так и дети.

Речь идет о зонах отдыха:

- на острове Татышев в районе Октябрьского моста;

- на Абаканской протоке;

- у озера-парка «Емельяновское»;

- пляже Бархатный;

Их владельцы не обратились в Роспотребнадзор с заявлением о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения. Тогда как без него использовать водоемы «в рекреационных целях» запрещено. Юрлица, которые эксплуатируют пляжи, обязаны контролировать качество воды и песка в них.

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На запрещенном пляже острова Татышев массово купаются дети

Мальчишки-подростки ныряют в воду на одном из пляжей острова Татышев. Один за другим, на глазах у взрослых. Притом, считай, в самом центре Красноярска. Такие снимки выложил на своей странице в соцсети депутат Захар Енджиевский.

Для красноярцев это картина привычная: в жару на берегах водоемов Татышева – сотни детей и родителей. Многие плаваю, невзирая на запреты Роспотребнадзора и МЧС (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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