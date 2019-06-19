Ни один из открывшихся красноярских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора
В Красноярске ни один из открывшихся пляжей не прошел экспертизу Роспотребнадзора. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства. Между тем на запрещенные пляжи люди приезжают семьями, в водоемах купаются как взрослые, так и дети.
Речь идет о зонах отдыха:
- на острове Татышев в районе Октябрьского моста;
- на Абаканской протоке;
- у озера-парка «Емельяновское»;
- пляже Бархатный;
Их владельцы не обратились в Роспотребнадзор с заявлением о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения. Тогда как без него использовать водоемы «в рекреационных целях» запрещено. Юрлица, которые эксплуатируют пляжи, обязаны контролировать качество воды и песка в них.
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На запрещенном пляже острова Татышев массово купаются дети
Мальчишки-подростки ныряют в воду на одном из пляжей острова Татышев. Один за другим, на глазах у взрослых. Притом, считай, в самом центре Красноярска. Такие снимки выложил на своей странице в соцсети депутат Захар Енджиевский.
Для красноярцев это картина привычная: в жару на берегах водоемов Татышева – сотни детей и родителей. Многие плаваю, невзирая на запреты Роспотребнадзора и МЧС (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU