Горячую воду досрочно возвращают в часть домов Советского района

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-19T06:26:42+03:00

Всего через два с половиной дня

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В часть домов Советского района Красноярска досрочно возвращают горячую воду. Ее подача будет возобновлена 19 июня с 13 часов, спустя только два с половиной дня после начала испытаний, сообщили в пресс-службе компании СГК.

Обещают, что горячая вода появится в домах по адресам:

- Ястынская, 1, 2, 2А, 2Ж, 2Д, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Г, 7, 8, 9, 9А, 9Д, 10, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Д.

- Мате Залки, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 33А, 37, 39, 41.

- Воронова 16, 16Ж, 18, 18А, 18Б, 18Г, 18Д, 20, 24, 26, 35А, 39А.

- Краснодарская, 35, 37, 39.

Напомним, в нынешнем году горячую воду отключают не на десять (как прежде), а на девять дней. Если повреждений сетей нет, и они не требуют ремонта, возобновить подачу могут еще раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU