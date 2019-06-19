2019-06-19T06:03:07+03:00
Происшествия

Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины

ЧП случилось на Железнодорожников [видео]
Ася ЖУКОВА
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Первой вспыхнула стоящая посередине иномарка.Первой вспыхнула стоящая посередине иномарка.Фото: Диана ИВАНОВА
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Ночью в Красноярске взорвались и полыхнули три машины. ЧП случилось во дворе у дома на улице Железнодорожников, 10А, рассказывают очевидцы:

- Сначала был такой хлопок, подумали, пушка что ли? А тут глядим, горит!

Полыхнули три машины сразу.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Жуткое зрелище. Фото: Диана ИВАНОВА

Жуткое зрелище.Фото: Диана ИВАНОВА

Первой занялась припаркованная Mazda, после огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.

Ликвидировать огонь отправили три спецмашины. Фото: Диана ИВАНОВА

Ликвидировать огонь отправили три спецмашины.Фото: Диана ИВАНОВА

В соцсетях пишут:

- Отогнать их так никто и не вышел.

- Ощущение, что не сама загорелась. Лето, прогрев (если есть) отключен, машина достаточно свежая... Подозрительно это все.

- Кто-то на работу, в школу, в садик, в университет не поедет. На видео слева в углу газовый терминал рядом, м-да...

Спасатели борются с огнем. Фото: Диана ИВАНОВА

Спасатели борются с огнем.Фото: Диана ИВАНОВА

- Все снимали на видео и ходили мимо? Машина горит рядом с газом!

- Сама загорелась? Да ладно!

Мазда выгорела почти дотла, серьезно пострадали и стоящие рядом машины. Фото: Диана ИВАНОВА

Мазда выгорела почти дотла, серьезно пострадали и стоящие рядом машины.Фото: Диана ИВАНОВА

По данным МЧС, пожар начался около половины первого ночи. Его площадь составила 20 «квадратов». Для тушения привлекались несколько человек и три спецмашины. Причины случившегося сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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