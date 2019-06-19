Взорвались рядом с газом. Ночью в Красноярске сгорели три машины
Ночью в Красноярске взорвались и полыхнули три машины. ЧП случилось во дворе у дома на улице Железнодорожников, 10А, рассказывают очевидцы:
- Сначала был такой хлопок, подумали, пушка что ли? А тут глядим, горит!
Полыхнули три машины сразу.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/
Жуткое зрелище.Фото: Диана ИВАНОВА
Первой занялась припаркованная Mazda, после огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.
Ликвидировать огонь отправили три спецмашины.Фото: Диана ИВАНОВА
В соцсетях пишут:
- Отогнать их так никто и не вышел.
- Ощущение, что не сама загорелась. Лето, прогрев (если есть) отключен, машина достаточно свежая... Подозрительно это все.
- Кто-то на работу, в школу, в садик, в университет не поедет. На видео слева в углу газовый терминал рядом, м-да...
Спасатели борются с огнем.Фото: Диана ИВАНОВА
- Все снимали на видео и ходили мимо? Машина горит рядом с газом!
- Сама загорелась? Да ладно!
Мазда выгорела почти дотла, серьезно пострадали и стоящие рядом машины.Фото: Диана ИВАНОВА
По данным МЧС, пожар начался около половины первого ночи. Его площадь составила 20 «квадратов». Для тушения привлекались несколько человек и три спецмашины. Причины случившегося сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU