В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители

СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-19T05:19:06+03:00

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В Красноярский край собираются вернуть вытрезвители. Эту идею, выдвинутую МВД, также поддержали депутаты Законодательного собрания. Во вторник, 18 июня, ее обсудили на заседании комитета по безопасности.

Напомним, вытрезвители в краевой центр уже вернули. Но временно – на период проведения масштабных соревнований, на которые съехались спортсмены из многих стран. Практически сразу стало понятно: мера действенная, вытрезвители неплохо было бы оставить.

Представители главка МВД вышли с предложением: создать вытрезвители в нескольких городах края – Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Железногорске и Минусинске.

Вот только один из доводов полицейских: за последние шесть лет у нас на 60% выросло количество преступлений, совершаемых в пьяном виде. Это ли не причина вернуть вытрезвители? Содержаться они должны на средства из регионального и муниципального бюджетов, а также за счет инвесторов.

Сейчас на сайте Заксобрания проводится опрос, нужны ли краю вытрезвители. И больше 70% участников отвечают «да». А теперь предложение поддержали и депутаты.

- Вопрос будет рассмотрен правительством края, - говорит председатель профильного комитета Заксобрания Анатолий Самков. – Над полезной инициативой будем работать все вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU