В Красноярске готовы чаши МИРА. Кто их получит?
Две бронзовые чаши мира на подставке из мореного кедра, которые получат победители творческих конкурсов фестиваля «МИР Сибири» изготовлены и сейчас находятся в Красноярске.
— Символично в призе всё, начиная от формы чаши как собирательного образа сосуда или ёмкости, способной к наполнению энергией и творчеством, заканчивая символами, её украшающими. Главный из них — трикветр, задающий направление к наполнению космической энергией, расположен на донышке. Внутри — мотивы тагарских петроглифов (археологическая культура эпохи бронзы и железа VIII—III века до н. э., названа по топониму — острову Тагарскому на Енисее). Снаружи — разнообразные вариации солярного знака, — рассказывает Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора фестиваля «Мир Сибири».
Напомним, «Мир Сибири» – главное музыкальное событие Сибири на открытом воздухе, которое пройдет в Шушенском с 12 по 14 июля. В этом году фестиваль «Мир Сибири» пройдет под эгидой ЮНЕСКО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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