«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-18T16:21:39+03:00

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Красноярцы любят фестиваль уже много лет, но тем интереснее взгляд со стороны.

Специалисты аналитического агентства ТурСтат отметили, что этнотуризм в России является одним из самых популярных направлений внутреннего событийного туризма и составили рейтинг летних этно-фолк-фестивалей на основе анализа посещаемости и уникальности. И на первом месте – наш «МИР Сибири»! В 2018 году фестиваль посетили 35 тысяч человек! XVI Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет 12-14 июля в поселке Шушенское. Под открытым небом состоится выступление 75 артистов из 12 стран. Плюс обрядовая поляна, ярмарка авторских изделий, беседка с лекциями, гастрономические ряды, этнопарк с презентацией культуры народов Енисейской Сибири.

Полный топ-10 этнофестивалей России Опен-Эйр Лето 2019:

МИР Сибири, Шушенское, Красноярский край: 12-14 июля 2019

Бажовский фестиваль, Демарино, Челябинская область, 21-23 июня 2019

Зарайская слобода, Зарайск, Московская область: 20-21 июля 2019

Бушуевский фестиваль, Златоуст, Челябинская область: 13-14 июля 2019

Прокопьевская ярмарка, Великий Устюг, Вологодская область: 20-21 июля 2019

День семьи, любви и верности, Муром, Владимирская область: 6 июля 2019

Голос кочевников, Ацагат, Бурятия: 12-14 июля 2019

Родники Алтая, Усть-Кокса, Республика Алтай: 27-30 июня 2019

Слава Добрыни, Шилово, Рязанская область: 10 августа 2019

Новгородское Купалье, Великий Новгород: 6-7 июля 2019

ИСТОЧНИК KP.RU