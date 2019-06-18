2019-06-18T16:21:39+03:00
Звезды

«МИР Сибири» возглавил ТОП-10 лучших и популярных этнофестивалей России!

До встречи в Шушенском осталось меньше месяца!
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
До встречи в Шушенском!До встречи в Шушенском!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы любят фестиваль уже много лет, но тем интереснее взгляд со стороны.

Специалисты аналитического агентства ТурСтат отметили, что этнотуризм в России является одним из самых популярных направлений внутреннего событийного туризма и составили рейтинг летних этно-фолк-фестивалей на основе анализа посещаемости и уникальности. И на первом месте – наш «МИР Сибири»! В 2018 году фестиваль посетили 35 тысяч человек! XVI Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет 12-14 июля в поселке Шушенское. Под открытым небом состоится выступление 75 артистов из 12 стран. Плюс обрядовая поляна, ярмарка авторских изделий, беседка с лекциями, гастрономические ряды, этнопарк с презентацией культуры народов Енисейской Сибири.

Полный топ-10 этнофестивалей России Опен-Эйр Лето 2019:

МИР Сибири, Шушенское, Красноярский край: 12-14 июля 2019

Бажовский фестиваль, Демарино, Челябинская область, 21-23 июня 2019

Зарайская слобода, Зарайск, Московская область: 20-21 июля 2019

Бушуевский фестиваль, Златоуст, Челябинская область: 13-14 июля 2019

Прокопьевская ярмарка, Великий Устюг, Вологодская область: 20-21 июля 2019

День семьи, любви и верности, Муром, Владимирская область: 6 июля 2019

Голос кочевников, Ацагат, Бурятия: 12-14 июля 2019

Родники Алтая, Усть-Кокса, Республика Алтай: 27-30 июня 2019

Слава Добрыни, Шилово, Рязанская область: 10 августа 2019

Новгородское Купалье, Великий Новгород: 6-7 июля 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««МИР Сибири»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль «Зеленый» в Красноярске: не пропустите!
В Красноярске стало больше невест!
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае
Выбросов станет меньше на 40% - в Красноярске приняли стратегию развития города до 2030 года
В Сосновоборске строитель упал с 10 этажа
Участница конкурса «Красавица в погонах» о своей работе: «Не только инспектор ГИБДД, но и Фея правил и безопасности»
В Красноярске построят пешеходный переход через Николаевский проспект
Красноярские врачи стали лучшими в России!
Житель Красноярска борется с Поклонным крестом
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Мэр Красноярска показал город «Ночным волкам»
В Красноярске туристов сняли с Манской петли
В Туве открыли Музей русского быта
Красноярские дольщики пожаловались президенту
В Красноярске научат правильно кормить животных!
Вспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекции
В Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителя
Труба не выдержала давления: в Северном из-под земли забил фонтан
Суд не приостановил снос ларьков в Центральном парке Красноярска
О штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервиса
Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» одной пощечиной разбил вдребезги гигантский арбуз
В Минусинске 3-летний мальчик, за которым присматривала сестра, едва не погиб на пожаре
Папа разрешил! Под Красноярском полицейские поймали 12-летнего подростка на квадроцикле